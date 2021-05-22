«Вест Хэм» планирует продлить контракт с Мойесом на три года
«Вест Хэм» ведет переговоры по продлению контракта с главным тренером Дэвидом Мойесом, сообщает The Telegraph.
По информации источника, «молотобойцы» предлагают 58-летнему шотландскому специалисту соглашение на три года.
Мойес возглавляет «Вест Хэм» с декабря 2019 года. За тур до конца чемпионата Англии-2020/21 «Вест Хэм» занимает 6-е место в турнирной таблице, которое позволяет попасть в групповой турнир Лиги Европы. Нынешний контракт Мойеса действует до конца июня 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.telegraph.co.uk/football/2021/05/21/david-moyes-close-agreeing-new-west-ham-contract/
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