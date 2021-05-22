Полузащитника «Астон Виллы» Баркли выгнали из бара за непристойное поведение в пьяном виде
Полузащитник «Астон Виллы» Росс Баркли попал в скандал, сообщает The Sun.
27-летний англичанин был замечен в состоянии алкогольного опьянения в баре отеля The May Fair в центре Лондона. Сообщается, что футболист был не в состоянии самостоятельно передвигаться, охрана заведения вывела игрока на улицу. Очевидцы заявили, что Баркли ругался, невнятно разговаривал, врезался в чужие столики и едва не устроил драку с охранниками.
Баркли выступает за «Астон Виллу» на правах аренды из «Челси». В сезоне-2020/21 полузащитник провел 27 матчей за «виллианов», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/15031225/boozy-england-star-ross-barkley-booted-out-of-bar/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю