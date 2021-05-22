AS: Кейта хочет перейти из «Ливерпуля» в «Атлетико»
Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта хочет перейти в «Атлетико», сообщает AS.
По информации источника, 26-летний гвинеец предложил себя испанскому клубу. 14 мая сообщалось, что главный тренер мадридцев Диего Симеоне хочет подписать игрока.
В сезоне-2020/21 Кейта провел 16 матчей за «Ливерпуль», не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 38 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/05/21/primera/1621612832_465277.html
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