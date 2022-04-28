«Вест Хэм» и «Астон Вилла» претендуют на Хамеса Родригеса

Полузащитник «Эр-Райян» Хамес Родригес может вернуться в Английскую Премьер-лигу (АПЛ).

По данным Fichajes, 30-летний игрок хочет покинуть катарский клуб. «Вест Хэм» и «Астон Вилла» входят в число команд, претендующих на его приобретение.

Ранее сообщалось, что полузащитник может перейти в «Атлетико» в 2022 году.

Родригес выступает за «Эр-Райян» с сентября 2021 года, соглашение рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне колумбийский футболист сыграл 14 матчей за катарский клуб во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач.