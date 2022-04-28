Юрген Клопп прокомментировал продление контракта с «Ливерпулем». Он продлил соглашение до 2026 года.

«Ливерпуль» — клуб, который постоянно движется в правильном направлении. У нас есть четкое представление о том, чего мы хотим. Есть четкое понимание того, как мы попробуем этого достичь. Это отличная позиция, от которой можно оттолкнуться.

Когда владельцы предложили мне продлить контракт, я задал себе вопрос, над которым размышлял публично. Хватит ли у меня энергии и эмоций, чтобы снова показать себя так, как того требует это удивительное место от тренера?

Мне не потребовалось много времени, чтобы ответить честно. Ответ был очень прост... Я влюблен в это место, и я чувствую себя прекрасно» - приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством клуб по одному разу выиграл чемпионат Англии, кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.