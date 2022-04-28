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Сегодня, 19:53

Клопп — о новом контракте: «Ливерпуль» постоянно движется в правильном направлении. Я влюблен в это место»

Клопп поделился эмоциями от подписания нового контракта с «Ливерпулем»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Юрген Клопп прокомментировал продление контракта с «Ливерпулем». Он продлил соглашение до 2026 года. 

«Ливерпуль» — клуб, который постоянно движется в правильном направлении. У нас есть четкое представление о том, чего мы хотим. Есть четкое понимание того, как мы попробуем этого достичь. Это отличная позиция, от которой можно оттолкнуться.

Когда владельцы предложили мне продлить контракт, я задал себе вопрос, над которым размышлял публично. Хватит ли у меня энергии и эмоций, чтобы снова показать себя так, как того требует это удивительное место от тренера?

Мне не потребовалось много времени, чтобы ответить честно. Ответ был очень прост... Я влюблен в это место, и я чувствую себя прекрасно» - приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством клуб по одному разу выиграл чемпионат Англии, кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.

Источник: https://www.liverpoolfc.com/news/jurgen-klopp-signs-new-contract-liverpool-fc
Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 5 3 80-21 80
2
 Ливерпуль 33 24 7 2 85-22 79
3
 Челси 32 19 8 5 67-27 65
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 34 15 9 10 53-51 54
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 33 15 4 14 33-29 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
10
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 34 9 14 11 31-42 41
12
 Саутгемптон 34 9 13 12 40-56 40
13
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
14
 Кр. Пэлас 33 8 14 11 43-41 38
15
 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
16
 Лидс 33 8 10 15 38-68 34
17
 Бернли 33 6 13 14 29-45 31
18
 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
19
 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
20
 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
Результаты / календарь
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38 тур
28.04 21:45
МЮ – Челси
 - : -
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 - : -
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 - : -
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 - : -
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 - : -
15.05 16:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
15.05 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
17.05 21:45
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 16
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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