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Гайя не хочет покидать «Валенсию»

04:32
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Защитник «Валенсии» Хосе Луис Гайя не планирует покидать команду, сообщил в Twitter журналист Фабрицио Романо. Ранее 25-летний испанец получал предложения от нескольких клубов, включая «Реал» и «Арсенал».

В этом сезоне Гайя сыграл в 20 матчах во всех турнирах и сделал 4 голевые передачи. Его нынешний контракт рассчитан до 2023 года.

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