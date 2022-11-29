«Вест Хэм» готов продать полузащитника Райса за 70 миллионов фунтов

«Вест Хэм» рассматривает вариант с продажей полузащитника команды Деклана Райса будущим летом, сообщает The Telegraph.

Лондонский клуб готов продать 23-летнего хавбека за 70 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт Райса с «Вест Хэмом» рассчитан до 2024 года, и он уже несколько раз отказывался его продлевать.

Ранее сообщалось, что игрока сборной Англии хотят приобрести «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».