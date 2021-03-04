Гол Ришарлисона принес «Эвертону» победу над «Вест Бромвичем»

«Эвертон» в матче 29-го тура чемпионата Англии обыграл «Вест Бромвич» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Ришарлисон.

После этого матча «Эвертон» с 46 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Вест Бромвич» с 17 очками — на 19-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

29-й тур

«Вест Бромвич Альбион» — «Эвертон» — 0:1 (0:0)

Гол: Ришарлисон, 65.

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Мэйтланд-Найлс, Ферлонг, О`Ши, Окай Йокушлу, Галлахер (Снодграсс, 78), Филлипс (Робсон-Кану, 78), Перейра, Диань.

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Холгейт, Годфри, Андре Гомеш, Дукуре (Сигурдссон, 64), Бернард (Кинг, 84), Ивоби (Аллан, 58), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Предупреждения: Холгейт, 37. О`Ши, 60. Ферлонг, 68. Окай Йокушлу, 82.

Судья: Инглэнд (Англия).

4 марта. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».