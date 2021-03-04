«Тоттенхэм» с минимальным счетом победил «Фулхэм»

«Тоттенхэм» в перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии обыграл «Фулхэм» со счетом 1:0.

Единственный гол на счету Абдула-Насира Адарабиойо, который забил в свои ворота.

После этого матча «Тоттенхэм» с 42 очками расположился на восьмом месте в турнирной таблице, «Фулхэм» с 23 очками — на 18-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

33-й тур

«Фулхэм» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:1 (0:1)

Гол: Адарабиойо, 19 — в свои ворота.

«Фулхэм»: Ареола, Аннерсен, Эйна, Адарабиойо, Робинсон (Брайан, 75), Лемина, Лофтус-Чик (Замбо Ангисса, 64), Х.Рид, Иван Кавалейру (Митрович, 71), Маджа, Лукман.

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти, Дэйвис, Санчес, Хейбьерг, Алли (Сиссоко, 67), Ндомбеле (Ламела, 75), Бэйл (Лукас Моура, 68), Сон Хын Мин, Кейн.

Предупреждения: Лукман, 39. Бэйл, 45+1. Х.Рид, 90+4.

Судья: Кут (Англия).

4 марта. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».