«Вероятно, это была лучшая выездная игра с тех пор, как я в «Ливерпуле». Клопп — о ничьей с «Эвертоном»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча чемпионата Англии против «Эвертона» (2:2).
— Результативность была на высоте, это была хорошая игра для обеих команд, — приводит слова Клоппа BT Sport. — Мы доминировали против команды, полной уверенности и четкого плана. Вероятно, это была лучшая выездная игра с тех пор, как я в «Ливерпуле». Я был бы более счастлив, если бы мы выиграли, но я хотел увидеть отклик от команды. Игра была блестящей, но получили только одно очко.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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