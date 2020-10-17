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«Вероятно, это была лучшая выездная игра с тех пор, как я в «Ливерпуле». Клопп — о ничьей с «Эвертоном»

17:33
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча чемпионата Англии против «Эвертона» (2:2).

— Результативность была на высоте, это была хорошая игра для обеих команд, — приводит слова Клоппа BT Sport. — Мы доминировали против команды, полной уверенности и четкого плана. Вероятно, это была лучшая выездная игра с тех пор, как я в «Ливерпуле». Я был бы более счастлив, если бы мы выиграли, но я хотел увидеть отклик от команды. Игра была блестящей, но получили только одно очко.

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