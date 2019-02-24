Венсан Компани: "Знаю, насколько хорош Кабальеро в серии пенальти. Поэтому я не хотел, чтобы он вышел на поле"

Защитник "Манчестер Сити" Венсан Компани прокомментировал победу в финале Кубка английской лиги над "Челси". Он также прокомментировал инцидент Маурицио Сарри и Кепы Аррисабалаги.

Напомним, что испанец получил повреждение в самом конце дополнительного времени. Сарри решил заменить вратаря, и Вилли Кабальеро уже был готов к выходу на поле. Судьи объявили о замене, однако Кепа отказался уходить с поля, показав, что с ним все в порядке.

Главный арбитр Джонатан Мосс призвал Сарри разобраться в ситуации. В итоге Аррисабалага остался на поле, а Сарри пнул бутылку и ушел в подтрибунное помещение, однако вскоре вернулся обратно.

– Завоевать трофей было сложно, – приводит BBC слова Компани. – В его завоевании приняли участие все, начиная от молодых парней. Я всегда рад выйти на поле, несмотря на то что не много тренировался. Я рад добиться победы с этим замечательным клубом.

Я знаю, насколько хорош Вилли Кабальеро в серии пенальти. В прошлый раз, когда мы участвовали в подобной серии, он играл за нас, и принес нам победу. Поэтому я не хотел, чтобы он вышел на поле.

Напомним, что основное и дополнительное время матча завершились нулевой ничьей. В серии пенальти точнее оказалась команда Хосепа Гвардьолы.

Сарри хотел заменить Кепу перед пенальти в финале Кубка английской лиги. Вратарь взбесил тренера. Видео