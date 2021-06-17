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Варди заявил, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время

09:34
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Нападающий «Лестера» Джейми Варди заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

«У меня нет никаких планов насчет ухода из футбола. Я хочу играть за «Лестер» настолько долго, насколько это вообще возможно, постараюсь добиваться успехов с командой. То, что я стал совладельцем американского «Рочестера», ничего не меняет. Это не скажется на том, что я делаю на футбольном поле. Я хочу играть за «Лестер» столько, сколько мне позволит физическое состояние, хочу быть на топ-уровне. Если в «Лестере» скажут, что мое время пришло, то я взгляну на то, в какой ситуации окажусь, однако сейчас у меня нет никакого желания переезжать куда-то», — приводит Sky Sports Варди.

В сезоне-2020/21 Варди провел 42 матча за «Лестер», на счету 34-летнего англичанина 17 голов и 9 результативных передач. 15 июня форвард стал совладельцем американского клуба «Рочестер Райнос».

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11712/12334264/jamie-vardy-leicester-forward-has-no-plans-to-retire-despite-rochester-rhinos-link-up

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