Варди заявил, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время

Нападающий «Лестера» Джейми Варди заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

«У меня нет никаких планов насчет ухода из футбола. Я хочу играть за «Лестер» настолько долго, насколько это вообще возможно, постараюсь добиваться успехов с командой. То, что я стал совладельцем американского «Рочестера», ничего не меняет. Это не скажется на том, что я делаю на футбольном поле. Я хочу играть за «Лестер» столько, сколько мне позволит физическое состояние, хочу быть на топ-уровне. Если в «Лестере» скажут, что мое время пришло, то я взгляну на то, в какой ситуации окажусь, однако сейчас у меня нет никакого желания переезжать куда-то», — приводит Sky Sports Варди.

В сезоне-2020/21 Варди провел 42 матча за «Лестер», на счету 34-летнего англичанина 17 голов и 9 результативных передач. 15 июня форвард стал совладельцем американского клуба «Рочестер Райнос».