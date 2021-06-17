«Кристал Пэлас» рассматривает Люсьена Фавра в качестве кандидата на пост главного тренера
07:27
«Кристал Пэлас» рассматривает Люсьена Фавра в качестве кандидата на пост главного тренера команды, сообщает The Sun.
По информации источника, «орлы» должны в ближайшее время провести переговоры с 63-летним швейцарским специалистом. Сообщается, что сам тренер заинтересован в том, чтобы попробовать свои силы в Англии.
В сезоне-2020/21 «Кристал Пэлас» занял 14-е место в АПЛ. По окончании сезона пост главного тренера покинул Рой Ходжсон. 73-летний англичанин решил завершить тренерскую карьеру.
12 июня сообщалось, что кандидатуру Фавра также рассматривает «Фенербахче».
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/15296563/crystal-palace-new-manager-lucien-favre/?
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