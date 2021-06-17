Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ливерпуль» может заменить Вайналдума полузащитником «Хоффенхайма»

10:27
Теги:

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Хоффенхайма» Кристофом Баумгартнером, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, мерсисайдцы видят в 21-летнем австрийце замену Джорджиньо Вайналдуму, который покинул клуб на правах свободного агента и перешел в «ПСЖ».

В сезоне-2020/21 Баумгартнер провел 41 матч за «Хоффенхайм», на его счету 9 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/football-news/liverpool-kai-havertz-transfer-midfield-20783805

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Украина — Северная Македония: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020
Путин назвал единственное обязательство РФ перед Украиной
Видео: дочь магната за рулем Bentley подрезала трамвай в Москве
Полицейским пришлось отстреливаться от агрессивной толпы в Татарстане

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд