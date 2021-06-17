«Ливерпуль» может заменить Вайналдума полузащитником «Хоффенхайма»
10:27
«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Хоффенхайма» Кристофом Баумгартнером, сообщает Liverpool Echo.
По информации источника, мерсисайдцы видят в 21-летнем австрийце замену Джорджиньо Вайналдуму, который покинул клуб на правах свободного агента и перешел в «ПСЖ».
В сезоне-2020/21 Баумгартнер провел 41 матч за «Хоффенхайм», на его счету 9 голов и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/football-news/liverpool-kai-havertz-transfer-midfield-20783805
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