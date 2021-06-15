Варди стал совладельцем американского футбольного клуба «Рочестер Райнос»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди сообщил, что стал совладельцем американского футбольного клуба «Рочестер Райнос».

«Рад сообщить, что сегодня я стал совладельцем «Рочестер Райнос». Клуб пережил трудные времена, поэтому с нетерпением жду возможности сыграть свою роль в будущих изменениях. Это будет нелегко, но я никогда не делаю ничего легкого!

Хотел бы поблагодарить всех, кто помог мне осуществить это, но особая благодарность моим новым совладельцам, Дэвиду и Венди Дворкин», — написал Варди в Instagram.

«Рочестер Райнос» — американский футбольный клуб из штата Нью-Йорк, который был основан в 1996 году. До 2017 года команда выступала в различных лигах второго и третьего уровня, после чего взяла перерыв в выступлениях.