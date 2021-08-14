Варан о переходе в «Манчестер Юнайтед»: «Сделаю все, чтобы стать частью истории этого клуба»
Новичок «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал свой переход в английскую команду.
«Манчестер Юнайтед» — один из самых легендарных клубов в мире. Я не мог отказаться от возможности перейти в эту команду и поиграть в АПЛ. Я еще многого хочу достичь в своей карьере, знаю, что пришел в команду с очень сильным составом, у всех здесь есть желание выигрывать матчи и трофеи. Я хочу внести свой вклад и сделаю все, чтобы стать частью истории этого великого клуба", — приводит пресс-служба «красных дьяволов» слова Варана.
Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала», где выступал с июля 2011 года. 28-летний француз будет выступать за «МЮ» под номером «19».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.manutd.com/en/news/detail/raphael-varane-completes-transfer-from-real-madrid-to-manchester-united?utm_campaign=ManUtd&utm_medium=post&utm_source=twitter
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