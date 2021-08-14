Варан о переходе в «Манчестер Юнайтед»: «Сделаю все, чтобы стать частью истории этого клуба»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан прокомментировал свой переход в английскую команду.

«Манчестер Юнайтед» — один из самых легендарных клубов в мире. Я не мог отказаться от возможности перейти в эту команду и поиграть в АПЛ. Я еще многого хочу достичь в своей карьере, знаю, что пришел в команду с очень сильным составом, у всех здесь есть желание выигрывать матчи и трофеи. Я хочу внести свой вклад и сделаю все, чтобы стать частью истории этого великого клуба", — приводит пресс-служба «красных дьяволов» слова Варана.

Варан перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала», где выступал с июля 2011 года. 28-летний француз будет выступать за «МЮ» под номером «19».