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Ван де Бек рассказал, о чем беседует с Сульшером

03:24
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек признался, что у него нет проблем с главным тренером Уле Гуннаром Сульшером. 23-летний голландец летом перебрался в английский клуб, но сыграл лишь один полный матч.

— Сульшер говорит, что я должен быть терпеливым, но также и то, что просто нужно продолжать делать то, что делаю, — цитирует The Independant ван де Бека. — Также он видит, что я оказываю хорошее влияние, когда выхожу на поле. Мое время еще придет.

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