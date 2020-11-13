Ван де Бек рассказал, о чем беседует с Сульшером

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек признался, что у него нет проблем с главным тренером Уле Гуннаром Сульшером. 23-летний голландец летом перебрался в английский клуб, но сыграл лишь один полный матч.

— Сульшер говорит, что я должен быть терпеливым, но также и то, что просто нужно продолжать делать то, что делаю, — цитирует The Independant ван де Бека. — Также он видит, что я оказываю хорошее влияние, когда выхожу на поле. Мое время еще придет.