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Ваканда навеки! Обамеянг посвятил гол в Суперкубке Англии памяти Чедвика Боузмана

21:28
Пьер-Эмерик Обамеянг празднует гол в ворота &quot;Ливерпуля&quot;. Фото ФК "Арсенал"
Пьер-Эмерик Обамеянг празднует гол в ворота &quot;Ливерпуля&quot;. Фото ФК "Арсенал"
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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отпраздновал гол в Суперкубке Англии против «Ливерпуля» жестом Черной Пантеры из Киновселенной Marvel. Супергероя и короля вымышленной страны Ваканда сыграл актер Чедвик Боузман, скончавшийся сегодня от рака в возрасте 43 лет.

«Арсенал» выиграл трофей: основное время закончилось вничью (1:1), в серии пенальти лондонцы были точнее — 5:4.

Арсенал — Ливерпуль

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