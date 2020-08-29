Ваканда навеки! Обамеянг посвятил гол в Суперкубке Англии памяти Чедвика Боузмана

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг отпраздновал гол в Суперкубке Англии против «Ливерпуля» жестом Черной Пантеры из Киновселенной Marvel. Супергероя и короля вымышленной страны Ваканда сыграл актер Чедвик Боузман, скончавшийся сегодня от рака в возрасте 43 лет.

«Арсенал» выиграл трофей: основное время закончилось вничью (1:1), в серии пенальти лондонцы были точнее — 5:4.