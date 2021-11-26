«Манчестер Юнайтед» объявит о назначении Рангника до конца недели
«Манчестер Юнайтед» договорился с Ральфом Рангником, что специалист займет пост главного тренера команды. Об этом будет объявлено в ближайшие 24-48 часов, сообщает Sky Sports.
В четверг, 25 ноября, издание The Athletic сообщило, что до 31 мая следующего года Рангник будет исполнять обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».
После этого 63-летний немец станет консультантом «МЮ» — соглашение будет действовать еще два года. По информации The Times, это было одним из ключевых условий, которое Рангник поставил на переговорах с «Юнайтед», — он хотел в дальнейшем получить одну из руководящих должностей и влиять на развитие команды.
По данным обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера, Ральфа Рангника во главе спортивного блока «Локомотива» заменит его правая рука и партнёр по консалтинговому агентству Ларс Корнетка.
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