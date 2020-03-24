В Великобритании объявили карантин. Он продлится не меньше трех недель

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении карантина в стране из-за пандемии коронавируса. Он продлится не менее трех недель, сообщает BBC.

Британцы обязаны находиться дома, выходя на улицу только в крайних случаях. Выходить разрешено только для покупок за продуктами и товарами первой необходимости, для физических упражнений по медицинской необходимости или для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой.

Запрещаются также любые общественные собрания в количестве больше двух человек, если это не члены одной семьи. Полиция может штрафовать тех, кто не будет соблюдать эти правила, а также требовать от людей разойтись. Будут закрыты спортивные и детские площадки, а также религиозные учреждения. Отменяются и все церемонии, включая свадьбы, крещения, но исключая похороны.

— Жизненно необходимо замедлить распространение вируса, — отметил Джонсон, — Потому что таким образом мы уменьшим число людей, нуждающихся в больничном уходе в каждый конкретный момент, дадим системе здравоохранения возможность справиться и спасти больше жизней.

Очень простое распоряжение: начиная с этого вечера, вы обязаны оставаться дома. Потому что это критически важно: мы должны остановить распространение болезни между домохозяйствами. Поэтому будет разрешено выходить из дома только с очень определенными целями: покупка самого необходимого, одно физическое упражнение в день, например, пробежка, прогулка или велосипед, в одиночку или с членами семьи; за медицинской помощью или ради помощи тому, кто в ней нуждается, а также поездки на работу и обратно — но только в случае, если это абсолютно необходимо, и работать невозможно из дома.

Чемпионат Англии по футболу был приостановлен с 13 марта до 4 апреля, 19 марта срок сдвинули до 30 апреля.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 374 921 человека. Умерших — 16 411, выздоровевших — 100 927. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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