В сети появились первые фотографии Конте с футболкой «Тоттенхэма»
Новым главным тренером «Тоттенхэма» станет Антонио Конте. В сети уже появились первые фотографии итальянского специалиста, который позирует с футболкой «шпор» в руках. Официально о его назначении должно быть объявлено в ближайшее время.
1 ноября «Тоттенхэм» объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера команды.
Ранее сообщалось, что Конте возглавит лондонский клуб и будет зарабатывать 15 миллионов евро в год. Он подпишет контракт до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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