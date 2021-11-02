Сульшер объяснил отсутствие Рэшфорда в стартовом составе «МЮ» в матче с «Тоттенхэмом»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер объяснил свое решение не выставлять нападающего команды Маркуса Рэшфорда в стартовом составе в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (3:0).
«У нас так много футболистов и нет времени на обиды, — приводит слова Сульшера Mirror. — Игроки должны давать свою энергию команде. Если ты не выходишь на поле, то должен правильно к этому относиться и поддерживать партнеров. А когда попадаешь в стартовый состав, должен выкладываться по полной. Понимаю, что футболисты хотят играть, но моральный дух в команде на хорошем уровне. Нельзя думать только о себе, нужно ставить команду выше личности».
В нынешнем сезоне 24-летний Рэшфорд забил три мяча в четырех матчах.
После 10 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.
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Вот для Рэшфорда этот Роналду совсем не в тему появился. Маркус так-то хороший нап, но не повезло, что тренер на Роналду ставку больше делает. Считаю что он сейчас не хуже того же португальца, просто как бы с ним не случилась судьба Дибалы в Юве, когда там был Роналду.
02.11.2021