Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Сульшер объяснил отсутствие Рэшфорда в стартовом составе «МЮ» в матче с «Тоттенхэмом»

14:44
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер объяснил свое решение не выставлять нападающего команды Маркуса Рэшфорда в стартовом составе в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (3:0).

«У нас так много футболистов и нет времени на обиды, — приводит слова Сульшера Mirror. — Игроки должны давать свою энергию команде. Если ты не выходишь на поле, то должен правильно к этому относиться и поддерживать партнеров. А когда попадаешь в стартовый состав, должен выкладываться по полной. Понимаю, что футболисты хотят играть, но моральный дух в команде на хорошем уровне. Нельзя думать только о себе, нужно ставить команду выше личности».

В нынешнем сезоне 24-летний Рэшфорд забил три мяча в четырех матчах.

После 10 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Косторная потеряла свой главный козырь — лояльность судей. Прямо сейчас она дальше всех от Олимпиады
Опубликовано итоговое коммюнике саммита G20
1


  • hottie

    Вот для Рэшфорда этот Роналду совсем не в тему появился. Маркус так-то хороший нап, но не повезло, что тренер на Роналду ставку больше делает. Считаю что он сейчас не хуже того же португальца, просто как бы с ним не случилась судьба Дибалы в Юве, когда там был Роналду.

    02.11.2021