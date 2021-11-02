Сульшер объяснил отсутствие Рэшфорда в стартовом составе «МЮ» в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер объяснил свое решение не выставлять нападающего команды Маркуса Рэшфорда в стартовом составе в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (3:0).

«У нас так много футболистов и нет времени на обиды, — приводит слова Сульшера Mirror. — Игроки должны давать свою энергию команде. Если ты не выходишь на поле, то должен правильно к этому относиться и поддерживать партнеров. А когда попадаешь в стартовый состав, должен выкладываться по полной. Понимаю, что футболисты хотят играть, но моральный дух в команде на хорошем уровне. Нельзя думать только о себе, нужно ставить команду выше личности».

В нынешнем сезоне 24-летний Рэшфорд забил три мяча в четырех матчах.

После 10 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице.