В «Манчестер Юнайтед» хотят убедить Зидана сменить Сульшера на посту главного тренера
Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет убедить бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана сменить Уле Гуннара Сульшера на посту наставника команды, сообщает The Times.
По информации источника, руководство клуба надеется, что присутствие в составе «Манчестер Юнайтед» нападающего Криштиану Роналду и защитника Рафаэля Варана может убедить тренера возглавить команду.
Отмечается, что Зидан еще не принял решение относительно того, стоит ли ему принимать предложение.
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Дополнительная информация:
https://www.thetimes.co.uk/article/manchester-united-stepping-up-bid-for-zinedine-zidane-tft8kn9wq
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