«Манчестер Юнайтед» может отдать Хендерсона в аренду на полтора года
«Манчестер Юнайтед» готов отпустить вратаря Дина Хендерсона в аренду, сообщает The Sun.
По информации источника, «красные дьяволы» согласны отдать 24-летнего англичанина в другой клуб на полтора года. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Ньюкасл».
В сезоне-2021/22 Хендерсон принял участие в одном матче «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка английской лиги против «Вест Хэма». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.
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Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/16726142/man-utd-henderson-loan-transfer-de-gea/
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