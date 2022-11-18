Погба заявил, что у Роналду сумасшедшая мотивация

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Я вижу, как профессиональные футболисты приезжают в тренажерный зал рано, наверстывают упущенное и тому подобное. Но есть кто-то, кто был там каждый божий день и не останавливался. Это Криштиану. Это его личность, он победитель, это точно. Он всегда хочет быть прав, он никогда не бывает доволен сделанным, он всегда хочет большего. Его девиз: «Я могу больше. Я сделаю больше». Его мотивация сумасшедшая. То, что я увидел за год, пока играл с ним, каждый день — это новый рекорд, новый вызов для него. Он бросает вызов самому себе. Он не видит других, говорит, я должен быть лучше себя», — сказал Погба в подкасте Muslim Money Guys.

В сезоне-2022/23 37-летний португалец сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.