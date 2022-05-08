В Госдуме поздравили футболистку Абдуллину с чемпионством «Челси»
Двукратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» поздравила российскую футболистку Алсу Абдуллину с чемпионством в составе «Челси».
«В данном случае люди понимают, что спортсмен приносит большую пользу, хотя по другим причинам англичане много кого не допустили до Уимблдона. Женский футбол сам по себе такой вид спорта, которому уделяется там не сильно большое внимание. Но при этом, когда наши могут помочь такой команде, как «Челси», это здорово. Можно только поздравить, что я и делаю! Как бы мужчины в нашей стране ни относились к женского футболу, он есть, девчонки наши играют», — сказала Журова «СЭ».
Женский «Челси» завоевал титул в третий раз подряд. Абдуллина является футболисткой женской сборной России.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|35
|25
|8
|2
|87-23
|83
|
2
|Ман. Сити
|34
|26
|5
|3
|84-21
|83
|
3
|Челси
|35
|19
|10
|6
|70-31
|67
|
4
|Арсенал
|35
|21
|3
|11
|56-42
|66
|
5
|Тоттенхэм
|35
|19
|5
|11
|60-40
|62
|
6
|МЮ
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|
7
|Вест Хэм
|36
|16
|7
|13
|57-46
|55
|
8
|Вулверхэмптон
|35
|15
|5
|15
|35-34
|50
|
9
|Брайтон
|36
|11
|14
|11
|38-42
|47
|
10
|Кр. Пэлас
|35
|10
|14
|11
|46-42
|44
|
11
|Ньюкасл
|35
|11
|10
|14
|40-56
|43
|
12
|Брентфорд
|36
|12
|7
|17
|44-52
|43
|
13
|Астон Вилла
|34
|13
|4
|17
|47-47
|43
|
14
|Лестер
|34
|11
|9
|14
|49-56
|42
|
15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41-61
|40
|
16
|Эвертон
|34
|10
|5
|19
|37-56
|35
|
17
|Лидс
|35
|8
|10
|17
|39-74
|34
|
18
|Бернли
|35
|7
|13
|15
|32-49
|34
|
19
|Уотфорд
|35
|6
|4
|25
|32-70
|22
|
20
|Норвич
|35
|5
|6
|24
|22-75
|21
|7.05
|17:00
|
Бернли – Астон Вилла
|1 : 3
|7.05
|17:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|3 : 0
|7.05
|17:00
|
Кр. Пэлас – Уотфорд
|1 : 0
|7.05
|17:00
|
Челси – Вулверхэмптон
|2 : 2
|7.05
|19:30
|
Брайтон – МЮ
|4 : 0
|7.05
|21:45
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|1 : 1
|8.05
|16:00
|
Арсенал – Лидс
|2 : 1
|8.05
|16:00
|
Лестер – Эвертон
|1 : 2
|8.05
|16:00
|
Норвич – Вест Хэм
|0 : 4
|8.05
|18:30
|
Ман. Сити – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|20
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|27
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|24
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7