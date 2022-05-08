В Госдуме поздравили футболистку Абдуллину с чемпионством «Челси»

Двукратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» поздравила российскую футболистку Алсу Абдуллину с чемпионством в составе «Челси».

«В данном случае люди понимают, что спортсмен приносит большую пользу, хотя по другим причинам англичане много кого не допустили до Уимблдона. Женский футбол сам по себе такой вид спорта, которому уделяется там не сильно большое внимание. Но при этом, когда наши могут помочь такой команде, как «Челси», это здорово. Можно только поздравить, что я и делаю! Как бы мужчины в нашей стране ни относились к женского футболу, он есть, девчонки наши играют», — сказала Журова «СЭ».

Женский «Челси» завоевал титул в третий раз подряд. Абдуллина является футболисткой женской сборной России.