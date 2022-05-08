Каррагер поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о чемпионской гонке в английской премьер-лиге (АПЛ).

«Не думаю, что у «Манчестер Сити» будут проблемы с «Ньюкаслом», — приводит слова Каррагера Sky Sports. — Но дальше игры с «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом». Думаю, «Манчестер Сити» потеряет очки в одном из них. Впрочем, тот факт, что «Ливерпуль» потерял очки вчера, позволяет им это сделать».

После 36 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 83 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» с 83 баллами располагается на второй позиции и имеет один матч в запасе.

Сегодня, 8 мая, «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом» в матче 36-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Этихад» в Манчестере. Игра начнется в 18.30 по московскому времени.