В честь Пукки выпустили марку пива «Идеальный финн»

Пивоварня Норвича выпустила марку пива, посвященную нападающему местного клуба Теему Пукки, сообщает The Sun. Называется она «Perfect Finnish» (дословно — «идеальный финн», созвучно с «идеальный финиш»).

Ожидается, что новая марка появится в пабах в районе декабря.

Теему Пукки защищает цвета «Норвича» с лета 2018 года. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионшипа (29 голов) и помог клубу вернуться в премьер-лигу. В нынешнем он отметился 6 мячами в 13 играх.