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Сегодня, 20:35

В «Челси» определились с будущим нападающего Лукаку

Виталий Косик
Корреспондент
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Руководство «Челси» приняло решение о полноценной продаже форварда команды Ромелу Лукаку, сообщает Evening Standard.

По информации источника, лондонский клуб не планирует отдавать форварда в аренду, игрок будет продан в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что форвард отклонил новое предложение из Саудовской Аравии.

В минувшем сезоне бельгиец сыграл в 36 матчах за «Интер» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 7 голевых передач. Он выступал в составе команды на правах аренды из «Челси».

Стоимость 30-летнего футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 40 миллионов евро. Контракт игрока с «Челси» рассчитан до июня 2026 года.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 5 5 94-33 89
2
 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3
 МЮ 38 23 6 9 58-43 75
4
 Ньюкасл 38 19 14 5 68-33 71
5
 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6
 Брайтон 38 18 8 12 72-53 62
7
 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8
 Тоттенхэм 38 18 6 14 70-63 60
9
 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10
 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12
 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13
 Вулверхэмптон 38 11 8 19 31-58 41
14
 Вест Хэм 38 11 7 20 42-55 40
15
 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16
 Нот. Форест 38 9 11 18 38-68 38
17
 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18
 Лестер 38 9 7 22 51-68 34
19
 Лидс 38 7 10 21 48-78 31
20
 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25
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28.05 18:30
Арсенал – Вулверхэмптон
 5 : 0
28.05 18:30
Астон Вилла – Брайтон
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28.05 18:30
Брентфорд – Ман. Сити
 1 : 0
28.05 18:30
Челси – Ньюкасл
 1 : 1
28.05 18:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
 1 : 1
28.05 18:30
Эвертон – Борнмут
 1 : 0
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Лидс – Тоттенхэм
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Мохамед Салах

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Вулверхэмптон Уондерерс

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Абдулай Дукуре

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