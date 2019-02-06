В "Челси" недовольны высказываниями Куртуа о Грановской

Руководтсво "Челси" осталось очень недовольно высказываниями бывшего вратаря команды Тибо Куртуа , который теперь выступает за "Реал", информирует Sky Sports. Бельгиец в критическом тоне отозвался о директоре клуба Марине Грановской. В интервью бельгийскому изданию HLN Куртуа отметил, что Грановская не поддержала его, когда он хотел покинуть "Челси".

– С Мариной не просто вести переговоры, однако это не удивительно, – отметил Куртуа. – Думаю, что у нее самая тяжелая работа в футболе. Ведь дело касается контрактов, зарплат и трансферов.

В марте на встрече я сказал Марине, что хочу уйти из "Челси". Жизнь в Лондоне и расписание матчей в премьер-лиге не давали видеться мне с детьми, которые живут в Мадриде.

Однако после чемпионата мира мой трансфер внезапно стал тормозиться. Игроки, которых клуб искал мне на замену, оказались слишком дорогими.