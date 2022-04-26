Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:35

В Англии заговорили о переходе Криштиану Роналду в «Арсенал»

Британский журналист Пирс Морган заявил, что Криштиану Роналду нужно переходить в «Арсенал»
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Известный британский журналист Пирс Морган высказался о возможности продолжения карьеры нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Арсенале». По его словам, владелец «канониров» Стэн Кронке мог бы спокойно приобрести 37-летнего португальца, что принесло бы пользу молодым игрокам.

«У Стэна Кронке состояние около 10 миллиардов евро. К тому же он женат на женщине, у которой в наследии еще 17 миллиардов, — приводит слова Моргана TalkSport. - Он только что купил ранчо за 900 миллионов. Понятно, что и пару нападающих для «Арсенала» он может купить. Если бы я был селекционером клуба, то взял бы Криштиану Роналду.

На прошлой неделе я как раз говорил с ним и сказал, чтобы он переходил в «Арсенал»... В «МЮ» гораздо больше талантливых и опытных игроков, но их настрой совершенно неправильный. В плане психологии этот клуб меня шокирует. Что бы там ни было, если бы у них не было Роналду, то бы команда вообще не побеждала.

У «Арсенала» же есть молодые, голодные и перспективные ребята с хорошим настроем. Букайо Сака, Эмиль Смит-Роу, Киран Тирни и другие. Если Роналду уйдет, то я бы сразу взял его в «Арсенал». Просто посмотрите, что делает Роналду на поле в свои 37 лет. Можно было бы просто поставить его впрееди и дать этим детям учиться у него".

Напомним, ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» есть люди, считающие, что с португальцем стоит расстаться, потому что он не сможет прессинговать так много, как хочет новый главный тренер Эрик тен Хаг.

Криштиану Роналду в этом сезоне провел 27 матчей в чемпионате Англии, в которых он забил 16 голов и отдал 3 передачи.

Криштиану Роналду
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Куда поехать на майские праздники с семьей по России?
Развивает свою лигу, мощно вошел в бизнес и разрывает цитатами. Чем Хабиб Нурмагомедов занимается после окончания карьеры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футбольная ассоциация Англии может наказать Лэмпарда за слова в адрес судей матча с «Ливерпулем»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 5 3 80-21 80
2
 Ливерпуль 33 24 7 2 85-22 79
3
 Челси 32 19 8 5 67-27 65
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 34 15 9 10 53-51 54
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 33 15 4 14 33-29 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
10
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 34 9 14 11 31-42 41
12
 Саутгемптон 34 9 13 12 40-56 40
13
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
14
 Кр. Пэлас 33 8 14 11 43-41 38
15
 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
16
 Лидс 33 8 10 15 38-68 34
17
 Бернли 33 6 13 14 29-45 31
18
 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
19
 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
20
 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.04 21:45
МЮ – Челси
 - : -
15.05 14:00
Тоттенхэм – Бернли
 - : -
15.05 16:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
15.05 16:00
Вулверхэмптон – Норвич
 - : -
15.05 16:00
Лидс – Брайтон
 - : -
15.05 16:00
Уотфорд – Лестер
 - : -
15.05 16:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
15.05 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 18:30
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
16.05 22:00
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 16
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости