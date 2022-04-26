В Англии заговорили о переходе Криштиану Роналду в «Арсенал»

Известный британский журналист Пирс Морган высказался о возможности продолжения карьеры нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в «Арсенале». По его словам, владелец «канониров» Стэн Кронке мог бы спокойно приобрести 37-летнего португальца, что принесло бы пользу молодым игрокам.

«У Стэна Кронке состояние около 10 миллиардов евро. К тому же он женат на женщине, у которой в наследии еще 17 миллиардов, — приводит слова Моргана TalkSport. - Он только что купил ранчо за 900 миллионов. Понятно, что и пару нападающих для «Арсенала» он может купить. Если бы я был селекционером клуба, то взял бы Криштиану Роналду.

На прошлой неделе я как раз говорил с ним и сказал, чтобы он переходил в «Арсенал»... В «МЮ» гораздо больше талантливых и опытных игроков, но их настрой совершенно неправильный. В плане психологии этот клуб меня шокирует. Что бы там ни было, если бы у них не было Роналду, то бы команда вообще не побеждала.

У «Арсенала» же есть молодые, голодные и перспективные ребята с хорошим настроем. Букайо Сака, Эмиль Смит-Роу, Киран Тирни и другие. Если Роналду уйдет, то я бы сразу взял его в «Арсенал». Просто посмотрите, что делает Роналду на поле в свои 37 лет. Можно было бы просто поставить его впрееди и дать этим детям учиться у него".

Напомним, ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» есть люди, считающие, что с португальцем стоит расстаться, потому что он не сможет прессинговать так много, как хочет новый главный тренер Эрик тен Хаг.

Криштиану Роналду в этом сезоне провел 27 матчей в чемпионате Англии, в которых он забил 16 голов и отдал 3 передачи.