Рангник хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассчитывает остаться в клубе по окончании сезона, информирует Goal. Однако, как отмечается, немецкий специалист не знает, в какой должности.

«Мне интересно, и я очень хорошо отношусь к этому клубу после пяти с половиной месяцев. Я все еще вижу, какие направления нужно развивать, — сказал Рангник.

При этом Рангник добавил, что не намерен навязывать свое присутствие новому главному тренеру команды Эрику тен Хагу.

Напомним, 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. Летом 2022 года тен Хаг официально сменит его на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».