Уоткинс продлит контракт с «Астон Виллой», несмотря на интерес «Арсенала» и «Тоттенхэма»

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс близок к продлению контракта с клубом, сообщает 90min.

По информации источника, «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» проявляли интерес к 27-летнему форварду, но он счастлив в «Астон Вилле» и готов продлить контракт. Действующее соглашение Уоткинса истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне нападающий провел 30 матчей в АПЛ, забил 14 мячей и отдал 6 голевых передач.