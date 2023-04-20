Президент «Тоттенхэма» Леви: «Кейн абсолютно точно может выиграть трофей в нашей команде»

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви высказался о форварде команды Харри Кейне.

«Харри Кейн абсолютно точно может выиграть трофей в «Тоттенхэме», но не менее важен статус легенды. Я надеюсь, что однажды рядом с нашим стадионом появится его статуя», — приводит слова Леви The Cambridge Union.

29-летний форвард является воспитанником «Тоттенхэма». За все время в команде он провел 428 матчей, забил 273 гола и отдал 63 ассиста. Кейн не завоевал ни одного трофея в своей карьере.