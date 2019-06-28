"Уотфорд" продлил контракт с Гомесом

Голкипер Эурелью Гомес продолжит выступать за "Уотфорд​".

Обновленное соглашение с 38-летним бразильцем рассчитано на один год, сообщает пресс-служба "шершней".

Эурелью Гомес выступает за "Уотфорд" с 2014 года. На его счету 157 матчей и 214 пропущенных мячей. В прошлом сезоне голкипер провел 8 игр во всех турнирах и пропустил 11 голов.

He's not going anywhere yet!



ONE. MORE. YEAR.@hdgomes 💛 — Watford Football Club (@WatfordFC) 28 июня 2019 г.

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