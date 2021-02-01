«Уотфорд» подписал сына Бергкампа. В команде уже есть сыновья Покеттино и Уайза

«Уотфорд» на официальном сайте объявил о подписании контракта с Митчеллом Бергкампом. 22-летний форвард заключил соглашение сроком на полгода и будет выступать за молодежную команду до 23 лет.

Бергкамп-младший летом покинул молодежку голландского «Альмере» из-за того, что перерос ее, и подписал контракт с «Уотфордом» на правах свободного агента.

В ноябре футболист тренировался неделю в «Арсенале», бывшем клубе его отца, знаменитого голландского форварда Денниса Бергкампа.

Бергкамп — третий сын известного в прошлом футболиста в системе «Уотфорда». В команде числится также 21-летний Генри Уайз, сын легенды «Челси» Денниса Уайза, а 31 января в клуб перешел Маурисио Покеттино-младший, сын бывшего игрока, а сейчас — главного тренера «ПСЖ» Маурисио Покеттино.