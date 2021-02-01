Абрамович написал игрокам «Челси» и поддержал Риса Джеймса

Владелец «Челси» Роман Абрамович написал послание, в котором поддержал защитника лондонского клуба Риса Джеймса. Футболист столкнулся с оскорблениями на расовой почве в социальных сетях.

«Я потрясен теми вещами, что пишут в социальных сетях. Мы не можем оставить эту ситуацию без внимания», — приводит слова письма Абрамовича BBC.

Абрамович отметил, что выделит больше средств на работу по борьбе с любыми видами дискриминации.

«Я хочу, чтобы вы знали, что, как игроки «Челси», вы получаете мою поддержку и абсолютную поддержку клуба», — добавил Абрамович.

Ранее «Челси» уже выступил с заявлением в защиту Джеймса и осудил любые проявления расизма и другие формы дискриминации. В клубе считают, что регулирующие органы должны разобраться с произошедшим.