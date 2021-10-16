«Уотфорд» — «Ливерпуль»: Салах, Милнер и Фирмину выйдут в стартовом составе
Стали известны составы «Уотфорда» и «Ливерпуля» на матч 8-го тура чемпионата Англии.
«Уотфорд»: Фостер, Кико, Трост-Эконг, Каткарт, Роуз, Куцка, Сиссоко, Сарр, Масина, Кучо, Деннис.
«Ливерпуль»: Келлехер, Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Кейта, Салах, Мане, Фирмину.
Матч пройдет сегодня, 16 октября и начнется в 14:30 мск.
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