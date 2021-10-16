«Ньюкасл» рассматривает кандидатуру Моуринью на пост главного тренера
Жозе Моуринью попал в список кандидатов на должность нового главного тренера «Ньюкасла», сообщает Il Messaggero.
Английский клуб находится в поисках замены для нынешнего тренера Стива Брюса и хотел бы пригласить португальского специалиста.
Однако договориться с Моуринью «Ньюкаслу» будет крайне непросто, поскольку его контракт с итальянской «Ромой» рассчитан до 2024 года.
Ранее в АПЛ Моуринью работал с «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом».
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