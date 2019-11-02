Унаи Эмери: «Результат плохой, но с тактической точки зрения мы действовали так, как и хотели»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери подвел итоги матча 11-го тура чемпионата Англли против «Вулверхэмптона» (1:1).

— Результат плохой, но с тактической точки зрения мы действовали так, как и хотели. К сожалению, не смогли добиться нужного результаты. И мы не смогли навязывать сопернику свою игру на протяжении всего матча.

После того, как мы открыли счет, был отличный шанс обрести столь необходимую увереноость. Нужно было использовать его и постараться забить второй гол. Сделать задел. Итоговая ничья нас не устраивает.

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