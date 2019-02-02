Унаи Эмери: "Карьера Гвардьолы делает его лучшим в мире"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери высказался в адрес главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолы в преддверии гостевого матча 25-го тура чемпионата Англии. Он заявил, что считает каталонского специалиста лучшим в мире.

- Я проанализировал много команд и тренеров, и я думаю, что трудно найти тренера, который будет лучше Гвардиолы, - приводит Goal слова Эмери. - Его карьера-это очень большая карьера. Мы вместе начинали. Он начал со второй команды "Барселоны", я начал с "Лорки" и "Альмерии" (в третьем и втором дивизионе чемпионата Испании). Я многому научился, наблюдая за его командой. Хорошо нам, тренерам, смотреть друг на друга, чтобы узнавать разные вещи. Думаю, его карьера делает его лучшим тренером во всем мире.

Матч пройдет 3 февраля в Манчестере. Начало - в 19:30 по московскому времени.

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