Уле Гуннар Сульшер: «Марсьяль продолжит прогрессировать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер уверен в прогрессе нападающего Антони Марсьяля. В этом сезоне француз забил 2 гола в двух матчах.

— Марсьяль — парень, который хочет учиться, прогрессировать и забивать больше голов, — цитирует Canal+ Сульшера. — У него два гола в первых двух турах, но он продолжит прогрессировать.

Марсьяль рад, что к нему вернулся номер 9