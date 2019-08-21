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Уле Гуннар Сульшер: «Марсьяль продолжит прогрессировать»

01:11
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер уверен в прогрессе нападающего Антони Марсьяля. В этом сезоне француз забил 2 гола в двух матчах.

— Марсьяль — парень, который хочет учиться, прогрессировать и забивать больше голов, — цитирует Canal+ Сульшера. — У него два гола в первых двух турах, но он продолжит прогрессировать.

Марсьяль рад, что к нему вернулся номер 9

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