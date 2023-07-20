Руни: «Я думаю, что Райс должен стать лидером «Арсенала»
Экс-игрок сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал подписание «Арсеналом» полузащитника Деклана Райса.
«Я думаю, что он должен стать лидером команды, действительно. Я видел, как Фрэнк Лэмпард сказал, что, по его мнению, Деклан мог бы стать капитаном «Челси» на ближайшие 10 лет, если бы перешел туда. Я думаю, что он сможет сделать это в «Арсенале», у него такой характер, и я верю, что он будет большим игроком для «Арсенала», — приводит слова Руни Sky Sports.
15 июля «Арсенал» объявил о переходе Райса из «Вест Хэма». Сообщалось, что сумма трансфера 24-летнего игрока стала рекордной для английского футбола.
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14
|Вест Хэм
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|0
|0
|0
|0-0
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15
|Борнмут
|0
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|0
|0
|0-0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
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19
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
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|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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