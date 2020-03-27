У премьер-министра Великобритании подтвержден коронавирус

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что заболел коронавирусом.

— За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы и у меня оказался положительный результат на коронавирус, — написал Джонсон в Twitter. — Сейчас я самоизолируюсь, но буду продолжать руководить правительством через видеоконференцию, когда мы будем бороться с этим вирусом. Вместе мы победим это.

24 марта Джонсон объявил о введении карантина в стране из-за пандемии коронавируса. Он продлится не менее трех недель. Чемпионат Англии по футболу приостановлен на неопределенное время.

Почти все спортивные соревнования, в том числе и РПЛ, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 525 тысяч человек. Умерших — 23 711, выздоровевших — 123 329. В России на данный момент 840 случаев заражения, три человека умерли.