«У меня был искренний разговор с Романом Абрамовичем». Роберто Карлос едва не перешел в «Челси»

Бывший защитник сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, что в 2007 году мог стать игроком «Челси». Футболист, которому тогда было 34 года, покидал «Реал» после 11 сезонов и мог присоединиться к лондонцам, но сделка не состоялась.

— С «Челси» все было согласовано, но был один пункт в контракте, который они очень хотели включить, а я нет, — цитирует FourFourTwo Роберто Карлоса. — Это единственная причина, по которой я не попал в Англию.

Мне нужно было провести определенное количество матчей подряд, чтобы получить продление контракта. Обычно это было 12-15 игр, но я уже не был мальчиком и беспокоился насчет травм, которые бы мне не позволили достичь этой отметки.

Но мне был очень приятен интерес «Челси». У меня была встреча с Романом Абрамовичем, у нас состоялся искренний разгоовор. Я уже знал Романа, потому что как игрок «Реала» встречал президентов и владельцев клубов по всему миру.

В результате Роберто Карлос перешел в «Фенербахче», где выступал до 2010 года, а сезон-2011/12 отыграл в «Анжи».