У Криштиану Роналду остается только вариант с возвращением в «Спортинг»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не отказался от желания покинуть английский клуб, сообщает журналист Николо Скира.

Однако у 37-летнего португальца остается только один вариант — возвращение в «Спортинг». Все остальные клубы отказались от трансфера игрока.

Тем не менее, агент футболиста Жорже Мендеш продолжает искать новую команду для своего клиента

Напомним, что Роналду хочет покинуть «МЮ» и уйти в команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 3 матчах за манкунианцев в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.