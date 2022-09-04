Тьяго Силва признался, что предлагал «Челси» купить Лукаса Пакета

Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва рассказал о том, что предлагал клубу подписать своего соотечественника Лукаса Пакета, который этим летом стал игроком «Вест Хэма».

«Говорил с представителями «Челси» возможном подписании Лукаса. Обидно, что сделка не состоялась. У клуба оказались другие приоритеты на трансферном рынке», — цитирует бразильца AS.

Пакета стал игроком «Вест Хэма» 29 августа. Его трансфер обошелся клубу 43 миллиона евро. Контракт 29-летнего хавбека с клубом рассчитан до середины 2027 года.