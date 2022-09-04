Тьяго Силва признался, что предлагал «Челси» купить Лукаса Пакета
Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва рассказал о том, что предлагал клубу подписать своего соотечественника Лукаса Пакета, который этим летом стал игроком «Вест Хэма».
«Говорил с представителями «Челси» возможном подписании Лукаса. Обидно, что сделка не состоялась. У клуба оказались другие приоритеты на трансферном рынке», — цитирует бразильца AS.
Пакета стал игроком «Вест Хэма» 29 августа. Его трансфер обошелся клубу 43 миллиона евро. Контракт 29-летнего хавбека с клубом рассчитан до середины 2027 года.
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|
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|15
|
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|6
|4
|2
|0
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|14
|
3
|Ман. Сити
|6
|4
|2
|0
|20-6
|14
|
4
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|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
5
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|4
|0
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|12
|
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|6
|3
|1
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|10
|
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|
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|9
|
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|2
|2
|2
|9-9
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|
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|2
|2
|2
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|
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|2
|1
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|7
|
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|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|
13
|Ньюкасл
|6
|1
|4
|1
|7-6
|7
|
14
|Вулверхэмптон
|6
|1
|3
|2
|3-4
|6
|
15
|Кр. Пэлас
|6
|1
|3
|2
|7-9
|6
|
16
|Нот. Форест
|6
|1
|1
|4
|4-14
|4
|
17
|Астон Вилла
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
18
|Вест Хэм
|6
|1
|1
|4
|3-8
|4
|
19
|Эвертон
|6
|0
|4
|2
|4-6
|4
|
20
|Лестер
|6
|0
|1
|5
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|1
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|10.09
|14:30
|
Фулхэм – Челси
|- : -
|10.09
|17:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|10.09
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|- : -
|10.09
|17:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|- : -
|10.09
|17:00
|
Саутгемптон – Брентфорд
|- : -
|10.09
|19:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
|11.09
|16:00
|
Арсенал – Эвертон
|- : -
|11.09
|16:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|- : -
|11.09
|18:30
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|12.09
|22:00
|
Лидс – Нот. Форест
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|6
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|5
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|4
|
|
Роберто Фирмино
Ливерпуль
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|3
|1
|0
|
|
Конор Галлахер
Челси
|5
|0
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|5
|0
|0
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