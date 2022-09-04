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4 сентября, 09:17

Тьяго Силва признался, что предлагал «Челси» купить Лукаса Пакета

Виктория Кравченко
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Центральный защитник «Челси» Тьяго Силва рассказал о том, что предлагал клубу подписать своего соотечественника Лукаса Пакета, который этим летом стал игроком «Вест Хэма».

«Говорил с представителями «Челси» возможном подписании Лукаса. Обидно, что сделка не состоялась. У клуба оказались другие приоритеты на трансферном рынке», — цитирует бразильца AS.

Пакета стал игроком «Вест Хэма» 29 августа. Его трансфер обошелся клубу 43 миллиона евро. Контракт 29-летнего хавбека с клубом рассчитан до середины 2027 года.

Тиагу Силва
ФК Челси
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 Челси 6 3 1 2 8-9 10
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 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
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 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
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