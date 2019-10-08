Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ты настоящая легенда». Алекс Фергюсон обратился к Венгеру

18:17
Теги:

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил экс-наставника «Арсенала» Арсена Венгера с получением награды Legends of Football.

— Твоя карьера в «Арсенале» была фантастической, — цитирует Фергюсона Mirror. —  Ты настоящая легенда! Мне нравилось соревноваться с тобой, отлично провели время. Я очень рад, что ты получил эту награду. Удачи, Арсен!"

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица АПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир