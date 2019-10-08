«Ты настоящая легенда». Алекс Фергюсон обратился к Венгеру

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил экс-наставника «Арсенала» Арсена Венгера с получением награды Legends of Football.

— Твоя карьера в «Арсенале» была фантастической, — цитирует Фергюсона Mirror. — Ты настоящая легенда! Мне нравилось соревноваться с тобой, отлично провели время. Я очень рад, что ты получил эту награду. Удачи, Арсен!"

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