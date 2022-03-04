Тухель рассказал о своем будущем в «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением о своем будущем. В среду, 2 марта, Роман Абрамович объявил о продаже футбольного клуба.

«Много раз говорил, что мне нравится работать в премьер-лиге. Мне нравится в Англии. Я чувствую традиции и любовь к спорту в целом и к футболу в частности. Это прекрасное место. «Челси» — идеальный клуб для меня.

Мне нравится здесь. Я люблю все в этом клубе. Надеюсь, что так все и останется. Неопределенности нет, но разве у тренеров она присутствует не всегда? Я привык и научился с этим жить. Настроен позитивно. Надеюсь, все закончится хорошо», — приводит слова Тухеля Football London.

В чемпионате Англии «Челси» занимает третью строчку, набрав 50 очков. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстает на 16 очков.