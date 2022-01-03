тухель считает, что Мане заслужил удаления в матче с «Челси»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель после ничьей с «Ливерпулем» (2:2) в 21-м туре чемпионата Англии отметил, что нападающий «красных» Садио Мане должен был получить красную карточку. Судья накаал африканца только предупреждением за фол на Сесаре Аспиликуэте через несколько секунд после начала игры.
«Я не большой фанат удалений в начале матча и при этом поклонник таланта Мане, который является топ-игроком и отличным человеком. И все же я уверен, что это была чистая красная карточка», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.
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Дополнительная информация:
https://www.chelseafc.com/ru/news/2022/01/02/tuchel-reaction-to-liverpool-game
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