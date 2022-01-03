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тухель считает, что Мане заслужил удаления в матче с «Челси»

07:44
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель после ничьей с «Ливерпулем» (2:2) в 21-м туре чемпионата Англии отметил, что нападающий «красных» Садио Мане должен был получить красную карточку. Судья накаал африканца только предупреждением за фол на Сесаре Аспиликуэте через несколько секунд после начала игры.

«Я не большой фанат удалений в начале матча и при этом поклонник таланта Мане, который является топ-игроком и отличным человеком. И все же я уверен, что это была чистая красная карточка», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

1.79
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал 1
Манчестер Сити 2
Матч завершен

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 2
Ливерпуль 2
Матч завершен

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

18%

1.65

П2

13%

2.24

Дополнительная информация:

https://www.chelseafc.com/ru/news/2022/01/02/tuchel-reaction-to-liverpool-game

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Евгений Козинов все материалы автора

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